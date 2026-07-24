Μέσα σε ένα 40ήμερο ο ΑΠΟΕΛ ευχαρίστησε δημόσια δυο φορές άλλες ομάδες

Είναι εμφανές και τονίζεται από πολλούς ο τρόπος που λειτουργεί η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, επί προεδρίας του Χάρη Φωτίου, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα όταν στον προεδρικό θώκο ήταν ο Πρόδρομος Πετρίδης.

Μία από τις… καινοτομίες που έφερε η νέα κατάσταση είναι να τονίζεται και η στάση άλλων ομάδων.

Στα μέσα Ιουνίου ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων με μήνυμά του ευχαριστούσε τις δυο ομάδες (σ.σ. δεν τις ανάφερε αλλά εννοούσε Ομόνοια και ΑΕΚ) που ενδιαφέρθηκαν για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, αλλά επίδειξαν πλήρη επαγγελματισμό, προσεγγίζοντας όπως θα έπρεπε τον ΑΠΟΕΛ.

Σήμερα (24/07) δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου, Νεκτάριου Πετεβίνου, στις δηλώσεις του στον Αlpha μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος, έγινε ιδιαίτερη μνεία για την αλληλεγγύη που έδειξαν οι άλλες ομάδες αποδεχόμενες το αίτημα του ΑΠΟΕΛ να αγωνιστεί εντός έδρας στις 8 Νοεμβρίου, οπότε και θα είναι η γενέθλιος ημέρα για τα 100 χρόνια της ομάδας της Λευκωσίας. Για τη στάση τους αυτή μετάφερε σχετικές ευχαριστίες.