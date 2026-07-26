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Ανακοίνωσε Κατελάρη η ΕΝΥ Ύψωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Κατελάρη η ΕΝΥ Ύψωνα

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για ντιλ μεταξύ των δύο πλευρών

Τη συμφωνία της με τον Φάνο Κατελάρη ανακοίνωσε η ΕΝΥ Ύψωνα.

Ο έμπειρος αμυντικός ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ανόρθωση υπέγραψε στην ομάδα του Ύψωνα και ανακοινώθηκε επισήμως.

Η ανακοίνωση της ΕΝΥ Ύψωνα:

Η KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Φάνο Κατελάρη.

Ο Φάνος αγωνίζεται κυρίως στην αμυντική γραμμή έχοντας την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος.

Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1996 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Ομόνοιας Λευκωσίας όπου αγωνίστηκε και στην ομάδα των αντρών καταγράφοντας 74 συμμετοχές και 4 γκολ.

Φόρεσε επίσης την φανέλα της Αλκής, του Ολυμπιακού Λ., του Απόλλωνα, της ΑΕΚ Λ., ενώ την περυσινή χρονιά ήταν ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης. Αγωνίστηκε επίσης στην Ουγγρική Ζαλαέγκερσεγκ και στην Βελγική Οστάνδη.

Με την Εθνική Ανδρών έχει συνολικά 19 συμμετοχές και ένα γκολ, έχοντας παρουσίες και στις μικρές Εθνικές ομάδες.

Καλωσορίζουμε τον Φάνο στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑKrasava ENY Υψωνα

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