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ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε στο φιλικό της Λίβερπουλ ο Κύπριος Λιούις Κούμας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε στο φιλικό της Λίβερπουλ ο Κύπριος Λιούις Κούμας

Δείτε το γκολ και τι δήλωσε ο 20χρονος

Βρήκε δίχτυα με τη φανέλα της Λίβερπουλ ο κυπριακής καταγωγής Ουαλός εξτρέμ Λιούις Κούμας.

Πρόκειται για 20χρονο ποδοσφαιριστή με Ελληνοκύπριου παππού, ο οποίος από τα δέκα του χρόνια αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Λίβερπουλ και τα τελευταία χρόνια (2024-26) έπαιξε δανεικός σε Στόουκ, Μπέρμιγχαμ και Χαλ Σίτι.

O Koύμας, διεθνής με την Ουαλία, ο οποίος έχει σκοράρει και στη μοναδική επίσημη συμμετοχή με τους reds σε αγώνα του FA Cup τη σεζόν 2023/24 (άνοιξε το σκορ στο 3-0 επί της Σαουθάμπτον), τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) πέτυχε το τελικό 4-2 στο φιλικό με τη Σάντερλαντ, με πλασέ έπειτα από ασίστ του Σόμποζλαϊ (85΄).

«Ήταν τα πρώτα λεπτά για όλα τα παιδιά αυτή τη σεζόν, έτσι στοχεύουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Ήταν δύσκολο, απέχαμε για ένα διάστημα κα ιπροσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο νέο στιλ του νέου προπονητή. Ήταν τα πρώτα 45΄ για όλους», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Κούμας.

Αναφορικά με το γκολ του, είπε: «Δεν παίρνεις πολλές ευκαιρίες, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, το προσπάθησα και πήγε μέσα. Ναι, είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Δείτε το γκολ του Κούμα:

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