Γεωργίου και Μινασίδης στην κούρσα των μεταλλίων – Επτά κυπριακές συμμετοχές την Κυριακή

Με επτά αθλητές σε τρία αθλήματα συνεχίζει την αγωνιστική της παρουσία την Κυριακή 26 Ιουλίου η αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων, στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκώβη από τις 23 Ιουλίου. Η κυπριακή εκπροσώπηση περιλαμβάνει δύο αθλητές στην Ενόργανη Γυμναστική, τέσσερις στην Κολύμβηση και έναν στην Άρση Βαρών, σε μια ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στους τελικούς της Ενόργανης Γυμναστικής, όπου ο Μάριος Γεωργίου συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές των μεταλλίων, καθώς και στην Άρση Βαρών, όπου ο χρυσός Κοινοπολιτειακός πρωταθλητής του 2014 Δημήτρης Μινασίδης επιστρέφει στη Γλασκώβη με στόχο να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση στο βάθρο. Παράλληλα, οι Κύπριοι κολυμβητές θα επιδιώξουν ατομικά ρεκόρ και προκρίσεις στις απογευματινές ημιτελικές σειρές.

Ενόργανη Γυμναστική

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον τελικό του Σύνθετου Ανδρών, όπου ο Μάριος Γεωργίου θα επιδιώξει την ύψιστη διάκριση.

Ο κορυφαίος Κύπριος γυμναστής ολοκλήρωσε τον προκριματικό στη δεύτερη θέση, ωστόσο η εξέλιξη του ομαδικού αγώνα τον υποχρέωσε αφενός να διαχειριστεί την προσπάθεια του στα τελευταία αγωνίσματα και αφετέρου να αφαιρέσει ορισμένες ασκήσεις από το πρόγραμμα που προορίζει για τον τελικό. Οι δύο αυτοί παράγοντες πιθανότατα του στέρησαν την πρώτη θέση των προκριματικών, την οποία κατέκτησε ο Καναδός Φέλιξ Ντόλτσι, ο οποίος μέχρι το τελευταίο αγώνισμα έδινε μάχη με την ομάδα του Καναδά για το χρυσό μετάλλιο του ομαδικού και αγωνίστηκε στο απόλυτο των δυνατοτήτων του.

Στον τελικό θα συμμετάσχει και ο Γιώργος Άγγονας, ο οποίος προκρίθηκε από τη 15η θέση. Ο Κύπριος γυμναστής είχε αρκετές ατυχίες στον προκριματικό σε αγωνίσματα στα οποία μπορεί να πετύχει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες και στόχος του είναι να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση, διεκδικώντας σημαντική άνοδο στην τελική κατάταξη.

Το βράδυ, στον τελικό του Σύνθετου Γυναικών, η Γεωργία Χαραλάμπους εφόσον είχε εξασφαλίσει την πρόκριση της από τα προκριματικά του Σαββάτου θα αγωνιστεί απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ανάμεσα στις 18 φιναλίστ.

Κολύμβηση

Η Άννα Χατζηλοΐζου θα αγωνιστεί στα προκριματικά των 100μ. ελεύθερο, με στόχο μια επίδοση κοντά ή καλύτερη από το ατομικό της ρεκόρ, που αποτελεί ουσιαστικά την προϋπόθεση για πρόκριση στον βραδινό ημιτελικό.

Στα 50μ. πρόσθιο θα αγωνιστούν οι Αλέξανδρος Γρηγορίου, Μάρκος Ιακωβίδης και Παναγιώτης Πανάρετος. Σε ένα αγώνισμα όπου οι διαφορές κρίνονται στα εκατοστά του δευτερολέπτου, στόχος και των τριών είναι η επίτευξη ατομικών επιδόσεων, η διεκδίκηση του παγκύπριου ρεκόρ και η πρόκριση στις ημιτελικές σειρές.

Άρση Βαρών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του Δημήτρη Μινασίδη στην κατηγορία των 65 κιλών.

Ο 37χρονος αρσιβαρίστας επιστρέφει στη Γλασκώβη, εκεί όπου το 2014 είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου όταν οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες είχαν διεξαχθεί και πάλι στη σκωτσέζικη πόλη.

Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από εκείνον τον θρίαμβο, ωστόσο ο Μινασίδης διατηρεί το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστική δίψα. Στον αγώνα της Κυριακής θα συμμετάσχουν έντεκα αθλητές, με πέντε έως έξι εξ αυτών να θεωρούνται διεκδικητές των μεταλλίων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Κύπριος πρωταθλητής, ο οποίος, εφόσον ξεπεράσει τον μικροτραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες και δεν επηρεαστεί η απόδοση του από τον πόνο, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και μια επανάληψη του θριάμβου του 2014.

Αγωνιστικό πρόγραμμα (Ώρες Κύπρου)

Κολύμβηση – Tollcross International Swimming Centre

Ώρα Αγώνισμα Αθλητής/Αθλήτρια

13:08 50μ. Πρόσθιο Ανδρών (Σειρές) Αλέξανδρος Γρηγορίου

13:33 100μ. Ελεύθερο Γυναικών (Σειρές) Άννα Χατζηλοΐζου

14:05 50μ. Πρόσθιο Ανδρών (Σειρές) Παναγιώτης Πανάρετος

14:11 50μ. Πρόσθιο Ανδρών (Σειρές) Μάρκος Ιακωβίδης

21:47 100μ. Ελεύθερο Γυναικών (Ημιτελικοί) Εφόσον προκριθεί

21:57 50μ. Πρόσθιο Ανδρών (Ημιτελικοί) Εφόσον προκριθούν

Ενόργανη Γυμναστική – Arena

Ώρα Αγώνισμα Συμμετοχή

14:00 – 17:30 Τελικός Σύνθετου Ανδρών Μάριος Γεωργίου, Γιώργος Άγγονας

20:00 – 23:00 Τελικός Σύνθετου Γυναικών Γεωργία Χαραλάμπους * (εφόσον προκριθεί)

Άρση Βαρών – The Armadillo

Ώρα Κατηγορία Αθλητής

20:45 65 Kg Δημήτρης Μινασίδης

Πρόγραμμα Ζωντανών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ συνεχίζει την εκτενή κάλυψη των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων, με συνολικό χρόνο ζωντανών μεταδόσεων που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Παράλληλα, όλα τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν Κύπριοι αθλητές και δεν περιλαμβάνονται στο ζωντανό πρόγραμμα καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ που βρίσκεται στη Γλασκώβη, και τα ρεπορτάζ θα μεταδίδονται στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Για την Κυριακή 26 Ιουλίου, το πρόγραμμα των ζωντανών μεταδόσεων έχει ως εξής:

Ώρα Μετάδοση

12:30 – 14:00 Κολύμβηση (Προκριματικά)

14:00 – 17:30 Ενόργανη Γυμναστική – Τελικός Σύνθετου Ανδρών

20:00 – 23:00 Ενόργανη Γυμναστική – Τελικός Σύνθετου Γυναικών

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ