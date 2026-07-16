Κρατούμενοι στις φυλακές πανηγύρισαν έξαλλα την ανατροπή της Αργεντινής

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήρθε από τη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα από τις φυλακές στο Ράικερς Άιλαντ, το μεγαλύτερο σωφρονιστικό συγκρότημα της πόλης.

Οι κρατούμενοι συγκεντρώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο, όπου στήθηκε γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, πανηγυρίζοντας έξαλλα την πρόκριση της «αλμπισελέστε».

Παρά τους περιορισμούς της καθημερινότητάς τους, για λίγες ώρες το ποδόσφαιρο ένωσε δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι έζησαν με ένταση την αναμέτρηση που έκρινε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ.





sport-fm.gr