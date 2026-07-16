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Tεράστια αγωνία για Σαλιμπά στην Άρσεναλ, φόβοι για χειρουργείο

ΓΗΠΕΔΟ

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Tεράστια αγωνία για Σαλιμπά στην Άρσεναλ, φόβοι για χειρουργείο

Ο 25χρονος στόπερ αποχώρησε από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Σε στάση αναμονής βρίσκεται η Άρσεναλ για την κατάσταση του Γουίλιαμ Σαλιμπά, καθώς ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται με πρόβλημα τραυματισμού στη μέση. Μάλιστα ο πρωταθλητής Αγγλίας ενδέχεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με τη γαλλική «L’Equipe», ο Σαλιμπά θα υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις, ενώ η επέμβαση θεωρείται αυτή τη στιγμή ως η πιθανότερη λύση για την αποκατάσταση του προβλήματος. Οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο απουσίας του Γάλλου διεθνή, εφόσον επιβεβαιωθεί η ανάγκη για χειρουργείο, τότε ο Σαλιμπά αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών.

Ο 25χρονος στόπερ αποχώρησε από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Όπως υποστηρίζει δημοσίευμα από το «RMC», ακούστηκε να λέει δύο φορές «η μέση μου έχει τελειώσει», φανερώνοντας τη σοβαρή κατάσταση του προβλήματος.

novasports.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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