Έτσι αποχαιρέτησε ο Μαέ την Ομόνοια

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Ράιαν Μαέ, αποχαιρέτησε όλους στις τάξεις της Ομόνοιας. Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

Ευχαριστώ όλους στην Ομόνοια που τη μετέτρεψαν σε μία ομάδα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο, στους παίκτες, στο τεχνικό επιτελείο και όλους στον σύλλογο για τα πάντα.

Στον κόσμο: ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξη από την πρώτη μέρα. Με κάνατε να αισθανθώ αυτό το μέρος όπως το σπίτι μου.

Είμαι περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα και περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί.

Εύχομαι στην Ομόνοια μόνον επιτυχίες».