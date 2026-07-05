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Το μυθικό συμβόλαιο, που θα έχει ο Λουτσέσκου στο Κατάρ Β

ΓΗΠΕΔΟ

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Το μυθικό συμβόλαιο, που θα έχει ο Λουτσέσκου στο Κατάρ Β

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει επίσημα την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ, η οποία του προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο.

Η τρίτη θητεία του Ραζβάν Λουτσέσκου στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε και επίσημα την Κυριακή (05/07), με την Αλ Σαντ να ανακοινώνει την πρόσληψη του Ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ επιστρέφει στο Κατάρ έπειτα από 12 χρόνια, καθώς είχε προηγηθεί η παρουσία του στον πάγκο της Αλ Τζαΐς από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014, στο ξεκίνημα της καριέρας του εκτός Ευρώπης.

H Αλ Σαντ φαίνεται πως “έβγαλε” αρκετά χρήματα από τα ταμεία της ώστε να πείσει τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Ο Λουτσέσκου σύμφωνα με τους Ρουμάνους θα λαμβάνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καθαρά, με το ποσό να μπορεί να φτάσει έως τα 4 εκατομμύρια ευρώ μέσω μπόνους επίτευξης στόχων.

Σε ορίζοντα τριετίας, το συνολικό ποσό του συμβολαίου του αγγίζει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 12 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι της ομάδας.

 

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