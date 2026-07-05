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Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League Β

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League Β

Οι πιθανότητες της Ένωσης να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League Β.

Η ΑΕΚ συγκεντρώνει πολύ υψηλές πιθανότητες να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των playoffs του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εξειδικευμένης πλατφόρμας στατιστικών Football Meets Data.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η Ένωση έχει 80% πιθανότητες να τοποθετηθεί στις ισχυρές ομάδες στη συγκεκριμένη φάση, το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στους συλλόγους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Να θυμίσουμε ότι για να επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, αρκεί να αποκλειστεί τουλάχιστον μία από τις τέσσερις ομάδες που υπερτερούν της ΑΕΚ στον ευρωπαϊκό συντελεστή: ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας ή η Λεχ Πόζναν.

Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι έχουν ήδη διαμορφωμένο μονοπάτι στα προκριματικά, με τον Ερυθρό Αστέρα να αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Φιόρι – Λαρν, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ να κοντράρεται με την Τουν, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας να παίζει απέναντι σε Φλόρα Ταλίν ή Ιμπέρια, και τη Λεχ Πόζναν να διασταυρώνεται με την Άαρχους, με τις πρώτες αναμετρήσεις να διεξάγοντα 21 και 22 Ιουλίου και τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για τις 28 – 29 του ίδιου μήνα.

Η Ένωση θα μάθει τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου και  τα παιχνίδια της στα playoffs θα γίνουν το διήμερο 18/19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.

Τα τέσσερα ζευγάρια που κοιτάει η Ένωση είναι τα εξής:

Ερυθρός Αστέρας – Τρε Φιόρι / Λαρν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν

Λεχ Πόζναν – Άαρχους

Σλόβαν – Φλόρα Ταλίν / Ιμπέρια

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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