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Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

Είναι καλό που βλέπουμε να υιοθετούνται κάποια πράγματα και στο δικό μας πρωτάθλημα.

Θα εφαρμοστούν και στην Κύπρο οι κανονισμοί διαιτησίας που βλέπουμε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό μας ενημέρωσε η ΚΟΠ πριν λίγες μέρες και είναι αλήθεια πως με ικανοποίησε. Όπως διαπιστώσαμε στα παιχνίδια του Μουντιάλ, έχουν μειωθεί τα… καραγκιοζιλίκια πολλών παικτών καθώς υπάρχει κόστος.

Και επειδή η κάθε λεπτομέρεια μετρά στη διάρκεια ενός αγώνα, κανείς δεν ρισκάρει να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο ή να δώσει ένα... τζάμπα κόρνερ.

Α, τώρα αν θα εφαρμοστεί και το «διάλειμμα ενυδάτωσης», θα δούμε στην πορεία. Όμως είναι καλό που βλέπουμε να υιοθετούνται κάποια πράγματα και στο δικό μας πρωτάθλημα.

Ο ρεφ

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