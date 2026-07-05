Διέλυσε τη Δανία με σούπερ Μίχαλιουκ η Ουκρανία και βρίσκει με… 4-2 την Ελλάδα

Η Ουκρανία έκλεισε εμφατικά την πρώτη προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, καθώς συνέτριψε με 99-69 τη Δανία εκτός έδρας. Έτσι τερμάτισε δεύτερη, πίσω από την αήττητη Ισπανία, στον πρώτο όμιλο, με ρεκόρ 4-2, το οποίο μεταφέρει στη δεύτερη φάση. Εκεί θα είναι μια από τις τρεις αντιπάλους της Ελλάδας, μαζί με Ισπανία και Γεωργία. Εφόσον η Ελλάδα νικήσει την Πορτογαλία, θα μπει κι εκείνη με 4-2 στην δεύτερη προκριματική φάση.

Ο Σβι Μίχαλιουκ των Γιούτα Τζαζ ήταν ο κορυφαίος των Ουκρανών και της αναμέτρησης με διαφορά, καθώς σε 23:30 είχε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Δανία ολοκλήρωσε χωρίς νίκη την πρώτη προκριματική φάση και έμεινε εκτός συνέχειας.