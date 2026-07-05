Όρθια στο φινάλε με Νεοφύτου η Ομόνοια

Ισόπαλο 2-2 έληξε το φιλικό της Ομόνοιας, απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, στην Πολωνία όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ (θα αντιμετωπίσει στις 22/7 στο ΓΣΠ τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ ή Σουτζέσκα).

Το σκορ άνοιξε ο Diop στο 10ο λεπτό με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ με την Ομόνοια να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηγιοβάνης και εκτέλεσε ο ίδιος. Οι Ισραηλινοί πήραν ξανά προβάδισμα ένα λεπτό αργότερα με την κεφαλιά του Zlatanovic μετά από εκτέλεση κόρνερ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Νεοφύτου στο 87ο λεπτό με μία πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και εξαιρετικό σουτ εντός περιοχής.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ένος λεπτού σιγή εις μνήμην του πρώην προέδρου του αυλλόγου, Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 χρόνων.

Το τρίτο και τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας, επί πολωνικού εδάφους, είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (19:00) απέναντι στην Κορόνα Κίελτσε και θα προβληθεί ζωντανά μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο (46′ Μιχαήλ), Οντουμπάντζο (62′ Χριστοφόρου), Παναγιώτου (46′ Σίμιτς), Κουλιμπαλί (62′ Κωνσταντινίδης), Μπάλκοβετς (46′ Χρίστου), Ανδρέου (46′ Μάριτς), Έιτινγκ (62′ Κούσουλος), Εβάντρο (62′ Παναγή), Χατζηγιοβάνης (46′ Μαγιαμπέλα), Μοντνόρ (62′ Ευαγγέλου), Κακουλλής (62′ Νεοφύτου).

Προληπτικά έμεινε εκτός από το φιλικό ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος προπονείται σε ψηλούς ρυθμούς και ίσως είναι διαθέσιμος στο τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους απέναντι στην Κορόνα Κίελτσε