ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όρθια στο φινάλε με Νεοφύτου η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όρθια στο φινάλε με Νεοφύτου η Ομόνοια

Ισόπαλο το δεύτερο φιλικό των πρασίνων.

Ισόπαλο 2-2 έληξε το φιλικό της Ομόνοιας, απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, στην Πολωνία όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της πρώτης αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ (θα αντιμετωπίσει στις 22/7 στο ΓΣΠ τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ ή Σουτζέσκα).

Το σκορ άνοιξε ο Diop στο 10ο λεπτό με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ με την Ομόνοια να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό με πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηγιοβάνης και εκτέλεσε ο ίδιος. Οι Ισραηλινοί πήραν ξανά προβάδισμα ένα λεπτό αργότερα με την κεφαλιά του Zlatanovic μετά από εκτέλεση κόρνερ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Νεοφύτου στο 87ο λεπτό με μία πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και εξαιρετικό σουτ εντός περιοχής.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ένος λεπτού σιγή εις μνήμην του πρώην προέδρου του αυλλόγου, Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 χρόνων.

Το τρίτο και τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας, επί πολωνικού εδάφους, είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (19:00) απέναντι στην Κορόνα Κίελτσε και θα προβληθεί ζωντανά μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο (46′ Μιχαήλ), Οντουμπάντζο (62′ Χριστοφόρου), Παναγιώτου (46′ Σίμιτς), Κουλιμπαλί (62′ Κωνσταντινίδης), Μπάλκοβετς (46′ Χρίστου), Ανδρέου (46′ Μάριτς), Έιτινγκ (62′ Κούσουλος), Εβάντρο (62′ Παναγή), Χατζηγιοβάνης (46′ Μαγιαμπέλα), Μοντνόρ (62′ Ευαγγέλου), Κακουλλής (62′ Νεοφύτου).

Προληπτικά έμεινε εκτός από το φιλικό ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος προπονείται σε ψηλούς ρυθμούς και ίσως είναι διαθέσιμος στο τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους απέναντι στην Κορόνα Κίελτσε

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξωγήινος Χάαλαντ έστειλε τη Βραζιλία σπίτι της και έγραψε ιστορία!

World Cup 2026

|

Category image

«Ματιές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τον Αντρέι Σάντος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Πότε θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Γιούργκεν Κλοπ

Ελλάδα

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League Β

Ελλάδα

|

Category image

Το μυθικό συμβόλαιο, που θα έχει ο Λουτσέσκου στο Κατάρ Β

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα προημιτελικά με νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα η Ναόμι Οσάκα

Τένις

|

Category image

Ελλάδα – Πορτογαλία 56-71: Νέο στραπάτσο για την Εθνική και 0/2 στο παράθυρο του Ιουλίου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Mεξικανοί προσπάθησαν να χαλάσουν τον ύπνο των Άγγλων με κάθε τρόπο, δρακόντεια μέτρα έξω από το ξενοδοχείο

World Cup 2026

|

Category image

Έτσι αποχαιρέτησε ο Μαέ την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Λεκλέρ και τη μηδενική συγκομιδή του Αντονέλι στη Βρετανία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όρθια στο φινάλε με Νεοφύτου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεξικό – Αγγλία: Τα λιοντάρια απέναντι σε ένα ολόκληρο έθνος!

World Cup 2026

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΚ για την προετοιμασία στην Ολλανδία και οι απόντες

Ελλάδα

|

Category image

Η EuroLeague καλεί τους φιλάθλους να επιλέξουν την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη