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Formula 1: Τεράστια επιστροφή του Λεκλέρ στις νίκες, ο Αντονέλι εκτός βαθμών στο θρίλερ του Σίλβερστοουν

ΓΗΠΕΔΟ

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Formula 1: Τεράστια επιστροφή του Λεκλέρ στις νίκες, ο Αντονέλι εκτός βαθμών στο θρίλερ του Σίλβερστοουν

Με μια εντυπωσιακή ανατροπή των προβλημάτων που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό, ο Σαρλ Λεκλέρ επέστρεψε στις νίκες μετά από ενάμισι χρόνο.

Το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας βάφτηκε στα χρώματα της Ferrari!

Σε έναν επεισοδιακό αγώνα στην ιστορική πίστα του Σίλβερστοουν με πολλές προσπεράσεις, ατυχίες και εκπλήξεις, ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλο νικητής του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, με τον Μονεγάσκο να επιστρέφει στις νίκες μετά από 22 μήνες και μάλιστα υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας!

Και ενώ η Scuderia έκανε έναν εντυπωσιακό και αψεγάδιαστο αγώνα για 48 από τους 52 γύρους, στο φινάλε τα... έκανε μαντάρα, «κρέμασε» τον τοπικό ήρωα και επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, χαρίζοντας απλόχερα τη δεύτερη θέση στον Τζορτζ Ράσελ!

Η Ferrari ήταν ασυναγώνιστη και έδειχνε να οδεύει σε ένα άνετο 1-2 των οδηγών της, την στιγμή μάλιστα που Κίμι Αντονέλι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο μονοθέσιό του με αποτέλεσμα να μπαινοβγαίνει στα πιτς.

Ωστόσο, τα πάντα άλλαξαν όταν στο 48ο γύρο ο Μαξ Φερστάπεν, που ήταν σε εκείνο το σημείο στην 3η θέση, έχασε τον έλεγχο της Red Bull και βγήκε στην αμμοπαγίδα. Αμέσως βγήκε εικονικό - και εν συνεχεία κανονικό - αυτοκίνητο ασφαλείας, με πολλούς οδηγούς να μπαίνουν στα pits για αλλαγές ελαστικών, θεωρώντας πως θα υπάρξουν μερικοί γύροι κανονικού αγώνα. Μεταξύ αυτών και ο Χάμιλτον, με τον 40χρονο πιλότο να μπαίνει στο γκαράζ της Ferrari και να βάζει τη μαλακή γόμα.

Την ίδια στιγμή, ο Τζορτζ Ράσελ επέλεξε να παραμείνει στην πίστα και από τρίτος να ανέβει στη δεύτερη θέση. Εντούτοις, οι κριτές και αγωνοδίκες του Σίλβερστοουν έκριναν πως δεν μπορούσε να αποχωρήσει το Safety Car, με αποτέλεσμα ο αγώνας να ολοκληρωθεί υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Χάμιλτον να δώσει... αμαχητί τη δεύτερη θέση στον Ράσελ και ο ίδιος να περιοριστεί στην 3η!

Από εκεί και πέρα την πρώτη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λάντο Νόρις, Άιζακ Χατζάρ, Λίαμ Λόουσον, Άρβιντ Λίντμπλαντ, Γκάμπριελ Μπαρτολέτο, Φράνκο Κολαπίντο και Πιέρ Γκαζλί, με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, να ολοκληρώνει τον αγώνα του στην 16η θέση, μετά και τα πολλά προβλήματα που είχε στο εμπρός αριστερό άξονα.

 

 

 

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