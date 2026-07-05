Η αποστολή της ΑΕΚ για την προετοιμασία στην Ολλανδία και οι απόντες

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την αποστολή με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας για την νέα σεζόν που είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Η Ένωση δεν επιφύλασσε κάποια έκπληξη, καθώς οι Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς και Νίκλας Ελίασον, οι οποίοι βρίσκονται στη βιτρίνα για κάποια πιθανή πώληση, θα δώσουν κανονικά το «παρών» στην Ολλανδία, εφόσον δεν έχουν φέρει κάποια ικανοποιητική πρόταση. Ενώ όπως αναμενόταν οι Φρανζί Πιερό και Πάολο Φερνάντες έμειναν εκτός.

Στην αποστολή βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ολεξάντερ Ζούμπκοφ, όπως και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ενώ αν όλα πάνε καλά και οι Κάαν Καϊρίνεν και Χρήστος Αλεξίου ντυθούν στα κιτρινόμαυρα, τότε θα ενταχθούν και αυτοί άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας: Τερματοφύλακες

Στρακόσα

Μπρινιόλι

Αγγελόπουλος

Μπαλαμώτης

Σαρακασίδης

ΑμυντικοίΜουκουντί

Πήλιος

Ρότα

Γκεοργκίεφ

Βίντα

Πένραϊς

Ρέλβας

Τσαραμανίδης

Χριστακόπουλος

Ψυρόπουλος

Μέσοι

Μαρίν

Μάνταλος

Λιούμπισιτς

Σαχαμπό

Καλοσκάμης

Γκατσίνοβιτς

ΕπιθετικοίΚουτέσα

Ελίασον

Κοϊτά

Ζούμπκοβ

Γιόβιτς

Βάργκα

Ζίνι

Καραργύρης