Ελλάδα – Πορτογαλία 56-71: Νέο στραπάτσο για την Εθνική και 0/2 στο παράθυρο του Ιουλίου

Μετά την ήττα-σοκ από το +14 κόντρα στη Ρουμανία την Πέμπτη (2/7), η Ελλάδα γνώρισε νέα κατραπακιά, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία στη SUNEL Arena. Η εθνική μας ηττήθηκε με 71-56 και έκλεισε την πρώτη φάση των ομίλων στα προκριματικά του MundoBasket 2027 με ρεκόρ 3-3.

Αποτελέσματα που θα κουβαλήσει και στη δεύτερη φάση, η οποία αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και στην οποία θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Ο αγώνας

Η Ελλάδα παρατάχθηκε με Μπαζίνα, Μήτρου-Λονγκ, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου, Κουζέλογλου και βρέθηκε να χάνει με 0-6 στο 3’10”. Ένα λεπτό αργότερα ο Τολιόπουλος, που πέρασε ως αλλαγή, έσπασε το ρόδι, ενώ στο 5’36” ήρθε η προσπέρασε με 7-6, έπειτα από ένα καλάθι του Χαραλαμπόπουλου κι ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη. Το δεκάλεπτο έληξε στο 15-19 με την Πορτογαλία να έχει 7 πόντους στον αιφνιδιασμό, αλλά και 5 μπλοκ.

Λίγο πριν τα μέσα της δεύτερης περιόδου με ένα επιμέρους 6-2, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοφάρισε σε 21-21. Από εκεί χρειάστηκε σχεδόν ένα τρίλεπτο για να βρει ξανά σκορ (23-25 στο 17’50”), ενώ μέχρι την ανάπαυλα δεν πέτυχε άλλους πόντους.

Κάπως έτσι, η Ελλάδα πήγε στο -5 (23-28, 20′) στα αποδυτήρια, σουτάροντας με 12.5% από το τρίποντο (2/16 σουτ) και έχοντας χάσει τη μάχη των ριμπάουντ (19 έναντι 27).

Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά στο 26’05” (30-41) εκμεταλλευόμενοι κάθε άστοχη ή άκαρπη προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας. Στο 30′ το κοντέρ έγραφε 42-53, ενώ οι Πορτογάλοι μπήκαν με 9-0 στην τέταρτη περίοδο και προηγήθηκαν με 20 πόντους (42-62) στο 31’57”.

Ο Μωραΐτης έβαλε 6 σερί πόντους, ενώ εκμαίευσε το επιθετικό φάουλ από τον Μπρίτο. Ο Γκόμες κάλεσε time-out, ο Περδίσης κέρδισε φάουλ και με 1/2 βολές έγραψε το 49-62 στο 34′. Με 3’37” για το φινάλε, η Εθνική Ελλάδας μείωσε στους 10 πόντους.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με την ομάδα του Σπανούλη να χάνει με 71-56.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Σάντσεθ, Γκριγκιόνι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Σάντσεθ, Γκριγκιόνι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 5 (1/5 τρίποντα), Μωραΐτης 8 (1/4 τρίπονταα, 6 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τολιόπουλος 10 (2/7 τρίποντα), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος 5 (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Περσίδης 1, Κουζέλογλου 6, Τσαλμπούρης 2, Ε. Μήτρου-Λονγκ 11 (2/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Νετζήπογλου 1, Μπαζίνας 2 (2 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 13/30 δίποντα, 7/36 τρίποντα, 9/14 βολές, 35 ριμπάουντ ( 27 αμυντικά – 8 επιθετικά), 16 ασίστ, 22 φάουλ, 10 λάθη, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Πορτογαλίας: 16/33 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 15/25 βολές, 47 ριμπάουντ (38 αμυντικά – 9 επιθετικά), 19 ασίστ, 23 φάουλ, 13 λάθη, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ.