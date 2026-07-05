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Μουντιάλ 2026: Mεξικανοί προσπάθησαν να χαλάσουν τον ύπνο των Άγγλων με κάθε τρόπο, δρακόντεια μέτρα έξω από το ξενοδοχείο

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Mεξικανοί προσπάθησαν να χαλάσουν τον ύπνο των Άγγλων με κάθε τρόπο, δρακόντεια μέτρα έξω από το ξενοδοχείο

Μεξικανοί επιχείρησαν να διαταράξουν τον ύπνο της αγγλικής αποστολής, ωστόσο τα δρακόντεια μέτρα έξω από το ξενοδοχείο των τριών λιονταριών δεν επέτρεψε στους οπαδούς να πλησιάσουν.

Το Μεξικό και η Αγγλία κοντράρονται σε μία μεγάλη μάχη στο Αζτέκα (6/5, 03:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, LIVE SPORT24) για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οπαδοί των “Τρι” προσπάθησαν να διαταράξουν τον ύπνο των τριών λιονταριών τα ξημερώματα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, δεκάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αγγλικής αποστολής, παίζοντας δυνατά μουσική, χτυπώντας τύμπανα και πετώντας πυροτεχνήματα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, έξω από το ξενοδοχείο υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, η οποία αποτελούταν από περίπου 300 άνδρες. Οι αστυνομικοί με ασπίδες και κράνη απώθησαν τους Μεξικανούς οπαδούς περίπου 500 μέτρα μακριά από το κτίριο.

Κάπως έτσι, όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο ύπνος των ποδοσφαιριστών των τριών λιονταριών δεν διαταράχθηκε. Η κίνηση των Μεξικανών ήταν αναμενόμενη και έτσι οι Άγγλοι παίκτες είχαν προμηθευτεί ωτοασπίδες. Μάλιστα, τα δωμάτια των ποδοσφαιριστών δεν είχαν παράθυρα προς τον δρόμο.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας της αγγλικής αποστολής ανέφερε στην Mail πως οι παίκτες του Τούχελ είναι συνηθισμένοι, ενώ δεν έχουν νιώσει απειλή από την αντιμετώπιση των Μεξικανών. Αντιθέτως, βρίσκουν όλη αυτήν την ατμόσφαιρα διασκεδαστική.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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