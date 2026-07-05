Μεξικό – Αγγλία: Τα λιοντάρια απέναντι σε ένα ολόκληρο έθνος!

Με το βάρος των απαιτήσεων, αλλά σε ένα καλοκαίρι που η αλήθεια είναι πως το «it's coming home» δεν έχει πάρει και ιδιαίτερες διαστάσεις, η Αγγλία βρίσκεται στο Μεξικό για να κοντραριστεί με τους οικοδεσπότες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου (03:00 Δευτέρας, ώρα Κύπρου), με φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Τα «τρία λιοντάρια» από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στη διοργανώτρια χώρα έχουν καταλάβει πόσο δύσκολο θα είναι το έργο τους. Έγιναν αποδέκτες εχθρικής υποδοχής, το βράδυ δεν κοιμήθηκαν καθόλου καλά με τον χαμό που δημιούργησαν οι Μεξικανοί έξω από το ξενοδοχείο τους και μαζί, έχουν ν' αντιμετωπίσουν και το θέμα του υψόμετρου στο «Αζτέκα».

Φυσικά, ανάμεσα στα… εμπόδια για το σύνολο του Τούχελ είναι και οι αναμνήσεις και ό,τι έχει γράψει η ιστορία από την τελευταία παρουσία της εθνικής ομάδας στο συγκεκριμένο γήπεδο, αφού εκεί είδε όλος ο πλανήτης το «χέρι του Θεού» και το σόλο του Μαραντόνα που μάγεψε την υφήλιο.

Οι Μεξικανοί από την πλευρά τους με τους Κινιόνες και Ραούλ Χιμένες να ηγούνται των επιθέσεων της ομάδας, κάνουν μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τους… δαίμονές τους. Και μέχρι στιγμής το καταφέρνουν. Άλλωστε, πήραν την πρώτη τους νίκη σε νοκ-άουτ ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου πρώτη φορά μετά το 1986, έχοντας μέχρι φέτος το μεγαλύτερο σερί που είχε εμφανιστεί ποτέ στη φάση μετά τους ομίλους της διοργάνωσης!

Τέσσερις νίκες, μηδέν παθητικό, έξι νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 12 ματς δίχως ήττα μετρά η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε που είναι πανέτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στα «τρία λιοντάρια». Και η έδρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο, με τους Μεξικανούς διεθνείς να τονίζουν συνεχώς τη σημασία που θα έχει για εκείνους να αισθανθούν τη δύναμη του κόσμου τους στις εξέδρες για να φτάσουν στα προημιτελικά!

Στο συγκεκριμένο γήπεδο το Μεξικό δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε Μουντιάλ, με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες στα 10 πιο πρόσφατα ματς, ενώ, το αήττητο σερί ανεξάρτητα από την επίσημη ή όχι μορφή των αγώνων, κρατά από το 2013, εδώ και 26 παιχνίδια!

Πιθανές ενδεκάδες :

Μεξικό: Ράνγκελ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Ρόμο, Λίρα, Μόρα, Κινόνες, Χιμένες, Αλβαράδο

Αγγλία: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέχι, Ο’Ράιλι, Άντερσον, Ράις, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν