Στα προημιτελικά με νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα η Ναόμι Οσάκα

Το Grand Slam των εκπλήξεων είναι το φετινό Wimbledon και δη στο απλό γυναικών. Μετά τον αποκλεισμό των δύο εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίλου, Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιάτεκ στον 3ο γύρο χθες (4/7), σήμερα εκτός τέθηκε και η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλένκα! «Θύτης» της 28χρονης Λευκορωσίδας τενίστριας αποδείχτηκε η Ναόμι Οσάκα. Η 28χρονη Γιαπωνέζα θύμισε τον παλιό καλό εαυτό της απόψε, για να πάρει τη νίκη με 6-2, 7-6(2), επί της Σαμπαλένκα.

Η Ναόμι Οσάκα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του Wimbledon. Στο ματς που δίνει πρόκριση στα ημιτελικά, η Οσάκα θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα, η οποία απέκλεισε την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα.

Tην ίδια ώρα, η Σαμπαλένκα γνώρισε την πρώτη της ήττα σε Grand Slam πριν από τα προημιτελικά από το 2022 του Roland Garros, ενώ είδε να «σπάει» το σερί των 14ων διαδοχικών major προημιτελικών της σε major, αλλά και το σερί των 21 κερδισμένων τάι μπρέικ σε major. Συγκεκριμένα, η Σαμπαλένκα ηττήθηκε μετά από 121 αγώνες σε Grand Slam.