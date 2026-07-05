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Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Λεκλέρ και τη μηδενική συγκομιδή του Αντονέλι στη Βρετανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Λεκλέρ και τη μηδενική συγκομιδή του Αντονέλι στη Βρετανία

Η ατυχία “χτύπησε την πόρτα” του Κίμι Αντονέλι για δεύτερη φορά φέτος, καθώς ένα τεχνικό πρόβλημα του στέρησε όχι μόνο την ευκαιρία για τη νίκη αλλά και τους βαθμούς από το GP του Σίλβερστοουν.

Η τεράστια ανατροπή στους τελευταίους γύρους του GP Βρετανίας άλλαξε άρδην τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος, μετά τον 9ο αγώνα της φετινής σεζόν. Ενώ ο Κίμι Αντονέλι απειλούσε με αξιώσεις τον Σαρλ Λεκλέρ για τη νίκη, ένα πρόβλημα στο εμπρός αριστερό άκρο της Mercedes W17 (που προκλήθηκε πιθανότατα από ένα βίαιο πέρασμα από τα κερμπς) άφησε εντέλει εκτός βαθμών τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Ο Ιταλός είχε 43 βαθμούς διαφορά από τον Ράσελ και 47 από τον Χάμιλτον μετά τη νίκη του στο χθεσινό Sprint, αλλά μετά από τη σημερινή του ατυχία οι διαφορές του μειώθηκαν στους 25 και 32 βαθμούς αντίστοιχα από τους δύο Βρετανούς διώκτες του. Την ίδια ώρα, ένα σημαντικό βήμα έκανε με τη νίκη του ο Σαρλ Λεκλέρ, που έκλεισε την υστέρησή του από τον Χάμιλτον στους 39 βαθμούς και πήρε αέρα 11 βαθμών από τον Λάντο Νόρις.

Στους κατασκευαστές, η ατυχία της Mercedes με τον Αντονέλι επέστρεψε στη Ferrari με το 1-3 στον αγώνα να κάνει και πάλι διψήφια τη διαφορά τους, στους 88 βαθμούς. Η McLaren ακολουθεί άλλους 76 βαθμούς πιο πίσω, στην 3η θέση, με διαφορά 51 β. από την τέταρτη Red Bull.

Αναλυτικά οι βαθμολογίες των οδηγών και των κατασκευαστών μετά τον αγώνα Βρετανίας, 9ου GP του πρωταθλήματος της Formula 1 2026:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

  1. Κίμι Αντονέλι – 179
  2. Τζορτζ Ράσελ – 154
  3. Λιούις Χάμιλτον – 147
  4. Σαρλ Λεκλέρ – 108
  5. Λάντο Νόρις – 97
  6. Όσκαρ Πιάστρι – 82
  7. Μαξ Φερστάπεν – 76
  8. Ιζάκ Χάτζαρ – 52
  9. Πιέρ Γκασλί – 42
  10. Λίαμ Λόσον – 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

  1. Mercedes – 333
  2. Ferrari – 255
  3. McLaren – 179
  4. Red Bull Racing – 128
  5. Alpine – 60
  6. RB – 59
  7. Haas – 21
  8. Williams – 11
  9. Audi – 2
  10. Aston Martin – 1
  11. Cadillac – 0

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