Ας είμαστε ρεαλιστές. Το… χέρι μας δεν φτάνει για διοργάνωση Μουντιάλ ούτε καν για διοργάνωση Nations League. Μπορεί να το… ονειρεύεται ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, να το είπε καλεσμένος σε εκπομπή του Sigma για το Μουντιάλ και η δήλωσή του αυτή να «παίζει» με χλευασμό εδώ και κάποια 24ώρα, όμως ούτε ως συνδιοργανώτρια δεν μπορούμε. Εδώ καλά-καλά τα γήπεδά μας ίσα που χωρούν δέκα χιλιάδες. Ούτε το ΓΣΠ δεν αρκεί που είναι μεγαλύτερο. Εδώ τα μισά γήπεδα θα πέσουν... πάνω μας, με τις προσφυγικές ομάδες να εκλιπαρούν για βοήθεια και απλά να γίνονται πατσιαρίσματα.

Καλό να υπάρχουν φιλοδοξίες, όμως ό,τι έχει να κάνει με το brand που λέγεται ποδόσφαιρο δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο άθλημα.

Χ.Χ.