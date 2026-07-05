Δεν θυμάμαι άλλη φορά να είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμα των παικτών και αναφέρομαι σε εκείνουν που μετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακόμη και αυτοί που έπαιξαν μονάχα στους ομίλους και άρα έχουν περισσότερο χρόνο από αυτούς που βρίσκονται στα νοκ άουτ, πριν προλάβουν να φύγουν από αυτό το υπερθέαμα, θα κληθούν να πάνε στις ομάδες τους για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Ανάσες με το σταγονόμετρο λοιπόν και μπαίνει στη συζήτηση το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα και η επικινδυνότητα για έναν παίκτη να έχει διαρκώς πατημένο το γκάζι.

Και πώς να αποδώσουν τα μέγιστα οι ποδοσφαιριστές όταν δεν έχουν πάρει τις απαιτούμενες ανάσες!

}Κρίστοφερ