Η EuroLeague καλεί τους φιλάθλους να επιλέξουν την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ένα ξεχωριστό μπασκετικό debate άνοιξε η EuroLeague μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να επιλέξουν την κορυφαία αρχική πεντάδα στην ιστορία του συλλόγου.

Στη σχετική ανάρτηση με το ερώτημα “Ποιοι συνθέτουν την κορυφαία αρχική πεντάδα όλων των εποχών του Ολυμπιακού;“, η διοργανώτρια παρέθεσε έντεκα εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνθέσουν τη δική τους dream team.

Οι παίκτες που συμπεριλήφθηκαν είναι οι Θοδωρής Παπαλουκάς, Κάιλ Χάινς, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Σπανούλης, Τζος Τσίλντρες, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Παπανικολάου και Έισι Λο, Τόμας Γουόκαπ.