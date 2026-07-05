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Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

Μετά τον δανεισμό του, παραμένει στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Στον Άρη Betsson και μάλιστα σε… μόνιμη βάση παραμένει ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν την παραμονή του Έλληνα σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί, όπου αγωνιζόταν και την περασμένη σεζόν δηλαδή, αλλά με τη μορφή δανεισμού από τους Πειραιώτες.

Την σεζόν 2025-26, φορώντας τη φανέλα του Άρη Betsson, ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 9 αγώνες Stoiximan GBL.

 

Η ανακοίνωση:

Ο Άρης Betsson ανακοινώνει την υπογραφή του Κώστα Αντετοκούνμπο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στην Αθήνα. Με ύψος 2,10 μ., αγωνίζεται ως σέντερ.

Ο Έλληνας διεθνής εντάχθηκε στον Άρη Betsson στα μέσα της σεζόν 2025-26 ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το 2029.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στέφθηκε πρωταθλητής NBA το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ το 2022 κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα με την ASVEL. Το 2024, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, κατακτώντας τον τίτλο της EuroLeague, ενώ παράλληλα κατέκτησε και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο 29χρονος σέντερ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος U20 το 2016, στην Β' Κατηγορία. Πέρυσι, συνέβαλε επίσης στην κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου από το 2009 από την Εθνική Ανδρών της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τρίτη στο EuroBasket 2025.

Την σεζόν 2025-26, φορώντας τη φανέλα του Άρη Betsson, είχε μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 9 αγώνες Stoiximan GBL.

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