Αντσελότι: «Μοναδικός προπονητής πιο καταρτισμένος από μένα είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

Η εθνική Βραζιλίας ξεπέρασε -με γκολ του Μαρτινέλι στο 90+5′- το εμπόδιο της Ιαπωνίας στη φάση των 32 και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ 2026 όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία με φόντο τα προημιτελικα, με τον Κάρλο Αντσελότι να ετοιμάζεται για το συγκεκριμένο ματς έχοντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί αρκετή πίεση, από τους πολλούς επικριτές του.

Ο ίδιος πάντως, με την τεράστια εμπειρία που έχει αποκτήσει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σε πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί σε κάποιον με τις επιλογές του, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξή του ότι μόνο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δέχεται συμβουλές.

“Στην Ιταλία, λένε ότι όλοι οι άνδρες θέλουν να γίνουν προπονητές και όλες οι γυναίκες αρχιτέκτονες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ποδόσφαιρο ή όχι, αλλά κανείς δεν μπορεί να με κρίνει γι’ αυτό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω προετοιμαστεί για πάνω από 1.400 αγώνες. Αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είναι μια καλή εμπειρία”, τόνισε με δηλώσεις του ο Ιταλος προπονητής, για να προσθέσει:

“Μόνο ένα άτομο έχει προετοιμαστεί για περισσότερους αγώνες από εμένα: ο Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έχει προετοιμαστεί για πάνω από 2.000. Παίρνω συμβουλές από όλους, αλλά ο μόνος που θα μπορούσε πραγματικά να είναι το κατάλληλο άτομο για να μου δώσει συμβουλές είναι ο Άλεξ Φέργκιουσον.

Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι ιδιοφυΐα, αλλά ταυτόχρονα, είμαι 100% σίγουρος ότι δεν είμαι ανόητος”.

Πηγή: sport24.gr