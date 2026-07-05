ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

Έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Ομόνοιας, Δώρος Σεραφείμ, όπως ενημέρωσε η Ομόνοια.

H ανακοίνωση των πρασίνων:

Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θρηνεί μια μεγάλη απώλεια καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου 2026 έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος του Σωματείου, Δώρος Σεραφείμ.

Ο Δώρος Σεραφείμ συνέδεσε το όνομά του με την ΟΜΟΝΟΙΑ. Αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και με μεγάλη επιρροή διοικητικούς της παράγοντες. Ξεχώριζε για την ισχυρή του προσωπικότητα, τον δυναμικό του χαρακτήρα και την αγάπη του για την ΟΜΟΝΟΙΑ, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, διαφυλάσσοντας τα ιδεώδη και της αξίες της.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου από το 2000 μέχρι και το 2008 κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2001, 2003), ένα κύπελλο (2005) και τρεις ασπίδες (2001, 2003, 2005). Από το 1996 είχε αναλάβει το πόστο του Α’ Αντιπροέδρου και του Αρχηγού του Ποδοσφαιρικού Τμήματος κατακτώντας ένα κύπελλο (2000). Επίσης, είχε επιστρέψει στην Προεδρία του Σωματείου την τριετία 2013-2016 με κύριο στόχο τη σωτηρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούσαν. Στα Διοικητικά αναμείχθηκε για πρώτη φορά το 1968, όταν είχε αναλάβει το πόστο του Οικονομικού Υπεύθυνου.

Από το 1990 διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τυπογραφείου PRINTCO, ενώ αργότερα ήταν Διευθυντής του Συμβουλίου του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΟΥ, μέχρι και το 2008.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Δώρου Σεραφείμ. Δύναμη και κουράγιο.

Αιωνία του η μνήμη. 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Εμπαπέ έχει παραπάνω γκολ από Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Μπήκε και ο Μίντεντορπ στη λίστα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντσελότι: «Μοναδικός προπονητής πιο καταρτισμένος από μένα είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παίρνει τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλία - Ισπανία, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

Ελλάδα

|

Category image

To ξεχωριστό δώρο του Λεϊτάο στον Σκαλόνι

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

World Cup 2026

|

Category image

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη