Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Ομόνοιας, Δώρος Σεραφείμ, όπως ενημέρωσε η Ομόνοια.

H ανακοίνωση των πρασίνων:

Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θρηνεί μια μεγάλη απώλεια καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου 2026 έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος του Σωματείου, Δώρος Σεραφείμ.

Ο Δώρος Σεραφείμ συνέδεσε το όνομά του με την ΟΜΟΝΟΙΑ. Αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και με μεγάλη επιρροή διοικητικούς της παράγοντες. Ξεχώριζε για την ισχυρή του προσωπικότητα, τον δυναμικό του χαρακτήρα και την αγάπη του για την ΟΜΟΝΟΙΑ, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, διαφυλάσσοντας τα ιδεώδη και της αξίες της.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου από το 2000 μέχρι και το 2008 κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2001, 2003), ένα κύπελλο (2005) και τρεις ασπίδες (2001, 2003, 2005). Από το 1996 είχε αναλάβει το πόστο του Α’ Αντιπροέδρου και του Αρχηγού του Ποδοσφαιρικού Τμήματος κατακτώντας ένα κύπελλο (2000). Επίσης, είχε επιστρέψει στην Προεδρία του Σωματείου την τριετία 2013-2016 με κύριο στόχο τη σωτηρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που την ταλαιπωρούσαν. Στα Διοικητικά αναμείχθηκε για πρώτη φορά το 1968, όταν είχε αναλάβει το πόστο του Οικονομικού Υπεύθυνου.

Από το 1990 διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τυπογραφείου PRINTCO, ενώ αργότερα ήταν Διευθυντής του Συμβουλίου του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΪΚΟΥ, μέχρι και το 2008.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Δώρου Σεραφείμ. Δύναμη και κουράγιο.

Αιωνία του η μνήμη.