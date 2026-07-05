ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Mετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Δώρου Σεραφείμ, ξεκίνησαν να αναρτώνται από διάφορες ομάδες οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που υπήρξε για χρόνια πρόεδρος της Ομόνοιας, ξεχωριστή αποτελεί η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον χαμό του πρώην διοικητικού ηγέτη του «αιώνιου» αντίπαλου.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Ο Δώρος Σεραφείμ υπηρέτησε το κυπριακό ποδόσφαιρο επί δεκαετίες με αφοσίωση και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος. Για τον ΑΠΟΕΛ υπήρξε ένας διαχρονικός αντίπαλος, μέσα από τη θέση του Προέδρου της Ομόνοιας. Πάνω από κάθε αγωνιστική αντιπαλότητα, όμως, αναγνωρίζουμε την προσφορά, την προσωπικότητα και την αξία του ως ποδοσφαιρικού παράγοντα, αλλά και ως ανθρώπου ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αιωνία του η μνήμη».