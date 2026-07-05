ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Ομόνοιας

Mετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Δώρου Σεραφείμ, ξεκίνησαν να αναρτώνται από διάφορες ομάδες οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις, όπως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που υπήρξε για χρόνια πρόεδρος της Ομόνοιας, ξεχωριστή αποτελεί η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον χαμό του πρώην διοικητικού ηγέτη του «αιώνιου» αντίπαλου.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Ο Δώρος Σεραφείμ υπηρέτησε το κυπριακό ποδόσφαιρο επί δεκαετίες με αφοσίωση και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος. Για τον ΑΠΟΕΛ υπήρξε ένας διαχρονικός αντίπαλος, μέσα από τη θέση του Προέδρου της Ομόνοιας. Πάνω από κάθε αγωνιστική αντιπαλότητα, όμως, αναγνωρίζουμε την προσφορά, την προσωπικότητα και την αξία του ως ποδοσφαιρικού παράγοντα, αλλά και ως ανθρώπου ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αιωνία του η μνήμη».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Εμπαπέ έχει παραπάνω γκολ από Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Μπήκε και ο Μίντεντορπ στη λίστα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντσελότι: «Μοναδικός προπονητής πιο καταρτισμένος από μένα είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παίρνει τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλία - Ισπανία, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

Ελλάδα

|

Category image

To ξεχωριστό δώρο του Λεϊτάο στον Σκαλόνι

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

World Cup 2026

|

Category image

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη