To ξεχωριστό δώρο του Λεϊτάο στον Σκαλόνι

Μια ξεχωριστή κίνηση, η οποία πέρασε απαρατήρητοι από αρκετούς, έκανε ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου πριν τη σέντρα του αγώνα με την Αργεντινή.

Ο Πέδρο Λεϊτάο, περί ου ο λόγος, πλησίασε τον ομόσταυλό του στον πάγκο της «αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι. Του έδωσε δώρο ένα λάβαρο, το οποίο πάνω είχε τα δέκα νησιά που αποτελούν το κράτος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η κάμερα έπιασε τον Λεϊτάο να δείχνει κάτι στον Σκαλόνι και να του εξηγεί, κάτι που έγινε αργότερα γνωστό. Συγκεκριμένα, του έδειχνε στο σύμπλεγμα των νησιών ποιο είναι το Πράσινο Ακρωτήρι, ώστε να μην το ξεχάσει.

Και μάλλον μοιάζει δεδομένο πως θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό του προπονητή της Αργεντινής, καθώς η αφρικανική ομάδα έφτασε στα όρια της την παγκόσμια πρωταθλήτρια!

Έξτρα… μπόνους εδώ να αναφέρουμε, πως το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί την αφρικανική χώρα που είναι πιο κοντά από κάθε άλλη στη Λατινική Αμερική. Ίσως να υπάρχει και μια ακόμη σύνδεση δηλαδή…

Πηγή: sport-fm.gr