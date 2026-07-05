Παίρνει τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ

Ο αριστερόποδαρος κεντρικός αμυντικός, Χρήστος Αλεξίου (ύψος 1,85μ.) αποτέλεσε στόχο της ΑΕΚ και πλέον γίνεται παίκτης της καθώς απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει η υπόθεση.

Η Ένωσης έχει τελειώσει τη δουλειά με τον Κάαν Καϊρίνεν για τη μεσαία γραμμή, ενώ παράλληλα θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, προσπαθώντας την απόκτηση του πρώην στόπερ του Ατρομήτου.

Ο Αλεξίου είναι γεννημένος το 2005, ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και αποκτήθηκε από την Ίντερ το 2021 και έφτασε να γίνει και αρχηγός της ομάδας με σπουδαία γκολ σε ιταλικό και διεθνές επίπεδο στο Youth League και σε διοργανώσεις με τα κλιμάκια της εθνικής.

Πηγή: sport24.gr