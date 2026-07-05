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Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

Προχωράει το θέμα της ενίσχυσης

Ο Ολυμπιακός πήρε τον νούμερο έναν στόχο του για να συμπληρώσει ιδανικά την τετράδα στο κέντρο της άμυνας του. Έφτασε σε απόλυτη συμφωνία με τη Σάντεφιορντ και προχωρά για τα τυπικά πλέον για να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο Γιώργος Τσανάκας αποκάλυψε χθες στον bwinΣΠΟΡ FM πως ο Σουηδός στόπερ θα βρεθεί στην Ολλανδία σήμερα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους ερυθρόλευκους, ενώ το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Μεντιλίμπαρ να έχει από νωρίς όλους τους στόπερ του διαθέσιμους, ώστε να δουλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προετοιμασία.

Επόμενη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό αναμένεται να είναι αυτή του Ζότα Σίλβα. Η περίπτωση του έχει προχωρήσει γοργά και με μεγάλα βήματα, ο Πορτογάλος ενδέχεται ακόμη και εντός του 24ωρου να έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Πειραιώτες. Θα αποτελέσει τον έναν εξτρέμ από τους δύο που θα αποκτηθούν και μένει να φανεί αν ο δεύτερος θα είναι ο Ζοέλ Ρόκα, η υπόθεση του οποίου έδειχνε να είναι στο τελικό στάδιο αλλά ενδέχεται να μπει για λίγο στον «πάγο» και να προχωρήσουν άλλες κινήσεις σε θέσεις που ο Ολυμπιακός το έχει ανάγκη.

Όπως για παράδειγμα του χαφ, όπου για τον Νοά Καντιού ο Ολυμπιακός έχει επανέλθει, ενώ δεδομένα εξετάσει την ενίσχυση στην επίθεση και στο αριστερό άκρο της αμυντικής του γραμμής.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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