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Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

Έντονος ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για το σκληρό παιχνίδι της Παραγουάης απέναντι στη Γαλλία

«Χαλάστηκε» ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από την εικόνα της Παραγουάης στον αγώνα απέναντι στη Γαλλία (0-1) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άλλοτε σπουδαίος στράικερ κλήθηκε να σχολιάσει το σκληρό παιχνίδι των Λατινοαμερικανών, λέγοντας πως ο ίδιος θα είχε αποβληθεί 4-5 φορές στο ματς καθώς οι Παραγουανοί προκαλούσαν.

Τόνισε δε, πως αν είχε μια τέτοια αντιμετώπιση από αντιπάλους, λογικά θα είχε στείλει… κάποιον στο νοσοκομείο, θέλοντας να δείξει τον εκνευρισμό και την αντίθεσή του με την αγωνιστική συμπεριφορά της Παραγουάης.

«Σήμερα, η Γαλλία είχε ψυχραιμία. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν.

Αν είχα παίξει εγώ αυτόν τον αγώνα θα με είχαν αποβάλλει με τέσσερις κόκκινες κάρτες και θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσουν, αλλά οι προκλήσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού.

Αλλά η Γαλλία έδειξε ψυχραιμία, παρέμειναν χαλαροί, τους χάρισαν ένα χαμόγελο. Και, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις, χαμογέλα και μην πέφτεις στα παιχνίδια τους», ανέφερε με νόημα ο Ζλάταν.

Πηγή: sport-fm.gr

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