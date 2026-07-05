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Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

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Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 23:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «16» του Μουντιάλ με τον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία και τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου.

Η νίκη των Βραζιλιάνων, προσφέρεται σε απόδοση 2.01 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.75 και η επικράτηση των Νορβηγών στα 4.24. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.00 και στα πέναλτι επίσης στα 6.00.  

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Το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά ο Βινίσιους αποτιμάται στα 15.00, ενώ αν σκοράρει ο Χάαλαντ το ίδιο διάστημα η απόδοση βρίσκεται στα 12.00.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo over 0,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πρόκριση Βραζιλίας και γκολ over 2,5 έχει απόδοση 3.13, ενώ ο συνδυασμός να σκοράρει Χάαλαντ ή Βινίσιους και να δεχθεί κάρτα Γκάμπριελ ή Χάαλαντ αποτιμάται στα 2.87.

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