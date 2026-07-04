Ο Μαλεκκίδης απλά... πάτησε το «play» εκεί που το άφησε πέρσι!

Ένας από τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν τρομερή βελτίωση τα τελευταία χρόνια είναι αναμφίβολα ο Γιώργος Μαλεκκίδης. Ο 28χρονος διεθνής άσος του Απόλλωνα άρχισε φουριόζος και φέτος, καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη φιλική επικράτηση επί της Ρόντα Ράαλτε, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

Ο Μαλεκκίδης απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην αριστερή πτέρυγα, ενώ διαθέτει την ευχέρεια να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και ως κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Νέφτσι Μπακού τον έχει βάλει στο στόχαστρό της.

Με τη συνεχή ανέλιξη που παρουσιάζει, είναι βέβαιο ότι έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα της Λεμεσού τη νέα χρονιά. Εκτός βέβαια και αν κάποιος σύλλογος του εξωτερικού χτυπήσει την πόρτα των κυανολεύκων, καταθέτοντας μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση για την απόκτησή του.

Α.Σ.