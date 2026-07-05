ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Ο Ανδρέας Σταυρινίδης αρθρογραφεί για τη στάση των Κύπριων παραγόντων με αφορμή τη διατησία στο Μουντιάλ

Καλό είναι οι παράγοντες των κυπριακών ομάδων, αν παρακολουθούν το Μουντιάλ, να κοιτάζουν προσεχτικά και τις διαιτησίες των αγώνων, με την ελπίδα ότι θα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις αμφισβητούμενες φάσεις στο κυπριακό πρωτάθλημα. Όχι πως δεν πρέπει να είναι απαιτητικοί από την ΚΟΠ αλλά για να αντιληφθούν το αυτονόητο, ότι λάθη γίνονται και στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου και, επίσης, ότι δεν είναι όλες οι φάσεις οι ίδιες. Για παράδειγμα, δεν είναι όλα τα «πατήματα» κόκκινες κάρτες και δεν σημαίνει ότι όλες οι επαφές τιμωρούνται με πέναλτι. Επιπλέον, οφείλουν να καταλάβουν ότι, ακόμη και αν υπάρχουν «κωδικοποιημένοι» κανόνες, η υποκειμενική κρίση συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις δύσκολες φάσεις. Στο Μουντιάλ βλέπουμε αρκετές κορυφαίες διαιτησίες οι οποίες στον τόπο μας θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν.

Αναμφίβολα, η ΚΟΠ και ο Αντόνιο Νταμάτο έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους και την ευθύνη να βελτιώσουν την κυπριακή διαιτησία. Αυτό θα γίνει μόνο με σωστή αξιολόγηση και τις ανάλογες τιμωρίες σε όσους αποδεδειγμένα δεν βρίσκονται στο απαιτούμενο επίπεδο και δεν σφυρίζουν ακριβοδίκαια. Επειδή ακριβώς έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, άποψή μας είναι ότι η ΚΟΠ πρέπει από τις αρχές του νέου πρωταθλήματος να ενισχύσει την κυπριακή διαιτησία με ξένους ρέφερι. Όχι μόνο για να μειωθεί η προκατάληψη ανάμεσα στους παράγοντες και στις τάξεις των φιλάθλων αλλά γιατί αρκετοί από αυτούς ανεβάζουν πράγματι το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Άλλο αυτό, όμως, και άλλο οι παράγοντές μας να κάνουν το «άσπρο-μαύρο». Άλλο να συγκρίνουν ανόμοιες περιπτώσεις και να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι όλες οι φάσεις ξεκάθαρες. Το χειρότερο είναι που προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή αλλού, αντί να ασχοληθούν με τις αδυναμίες της δικής τους ομάδας.

Γι’ αυτό λέμε, αν οι παράγοντες των ομάδων βλέπουν αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στις διαιτησίες. Ας αναρωτηθούν τι θα έλεγαν αν συγκεκριμένα «λάθη» αφορούσαν τη δική τους ομάδα... 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑWorld Cup 2026Αποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Εμπαπέ έχει παραπάνω γκολ από Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Μπήκε και ο Μίντεντορπ στη λίστα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντσελότι: «Μοναδικός προπονητής πιο καταρτισμένος από μένα είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παίρνει τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλία - Ισπανία, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

Ελλάδα

|

Category image

To ξεχωριστό δώρο του Λεϊτάο στον Σκαλόνι

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

World Cup 2026

|

Category image

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη