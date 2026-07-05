Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Καλό είναι οι παράγοντες των κυπριακών ομάδων, αν παρακολουθούν το Μουντιάλ, να κοιτάζουν προσεχτικά και τις διαιτησίες των αγώνων, με την ελπίδα ότι θα αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις αμφισβητούμενες φάσεις στο κυπριακό πρωτάθλημα. Όχι πως δεν πρέπει να είναι απαιτητικοί από την ΚΟΠ αλλά για να αντιληφθούν το αυτονόητο, ότι λάθη γίνονται και στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου και, επίσης, ότι δεν είναι όλες οι φάσεις οι ίδιες. Για παράδειγμα, δεν είναι όλα τα «πατήματα» κόκκινες κάρτες και δεν σημαίνει ότι όλες οι επαφές τιμωρούνται με πέναλτι. Επιπλέον, οφείλουν να καταλάβουν ότι, ακόμη και αν υπάρχουν «κωδικοποιημένοι» κανόνες, η υποκειμενική κρίση συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις δύσκολες φάσεις. Στο Μουντιάλ βλέπουμε αρκετές κορυφαίες διαιτησίες οι οποίες στον τόπο μας θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν.

Αναμφίβολα, η ΚΟΠ και ο Αντόνιο Νταμάτο έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους και την ευθύνη να βελτιώσουν την κυπριακή διαιτησία. Αυτό θα γίνει μόνο με σωστή αξιολόγηση και τις ανάλογες τιμωρίες σε όσους αποδεδειγμένα δεν βρίσκονται στο απαιτούμενο επίπεδο και δεν σφυρίζουν ακριβοδίκαια. Επειδή ακριβώς έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, άποψή μας είναι ότι η ΚΟΠ πρέπει από τις αρχές του νέου πρωταθλήματος να ενισχύσει την κυπριακή διαιτησία με ξένους ρέφερι. Όχι μόνο για να μειωθεί η προκατάληψη ανάμεσα στους παράγοντες και στις τάξεις των φιλάθλων αλλά γιατί αρκετοί από αυτούς ανεβάζουν πράγματι το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Άλλο αυτό, όμως, και άλλο οι παράγοντές μας να κάνουν το «άσπρο-μαύρο». Άλλο να συγκρίνουν ανόμοιες περιπτώσεις και να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι όλες οι φάσεις ξεκάθαρες. Το χειρότερο είναι που προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή αλλού, αντί να ασχοληθούν με τις αδυναμίες της δικής τους ομάδας.

Γι’ αυτό λέμε, αν οι παράγοντες των ομάδων βλέπουν αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στις διαιτησίες. Ας αναρωτηθούν τι θα έλεγαν αν συγκεκριμένα «λάθη» αφορούσαν τη δική τους ομάδα...