Η Κύπρος άγγιξε την υπέρβαση – συνέχεια με Νέα Ζηλανδία

Η Πανεπιστημιακή Ομάδα Φούτσαλ της ΚΟΠΑ δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά του 17ου Παγκοσμίου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Φούτσαλ 2026, γνωρίζοντας την ήττα από την Τσεχία, με 2-1 σε έναν αγώνα όπου η νίκη ήταν το μοναδικό αποτέλεσμα που χρειαζόταν.

Οι φουτσαλιστές μας προηγήθηκαν με γκολ του Χρίστου Κιτσιού, όμως η Τσεχία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα μας έπαιξε με ψυχή, πήρε όλα τα απαραίτητα ρίσκα και πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση. Δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, είχε ακόμη και δοκάρι, όμως η μπάλα δεν μας έκανε το χατίρι. Την ίδια στιγμή, ο Ορέστης Μιχαήλ κράτησε την Κύπρο μέσα στο παιχνίδι με σπουδαίες αποκρούσεις, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα μας αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες, γεγονός που έκανε την αποστολή της ακόμη πιο δύσκολη.

Μπορεί η πρόκριση να μην ήρθε, όμως οι φουτσαλιστές μας τίμησαν το εθνόσημο, εκπροσώπησαν επάξια την Κύπρο και απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν απέναντι σε κορυφαίες ομάδες του πανεπιστημιακού φούτσαλ.

Πλέον, οι φουτσαλιστές μας μπαίνουν από την Κυριακή σε νέα πραγματικότητα, καθότι θα αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης η αρχή με τη Νέα Ζηλανδία στις 17:00 (05/07).

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά την Allwyn, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και την Cablenet Sports για τη διαχρονική στήριξή τους, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία του πανεπιστημιακού αθλητισμού της Κύπρου.