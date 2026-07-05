Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αποκάλυψε ο Γουίλι Σεμέδο, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η νέα του ομάδα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγκεκριμένα θα παίξει στην Dubai United, με προπονητή τον Ιταλό θρύλο Αντρέα Πίρλο.

«Έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τη νέα μου ομάδα. Θα αγωνιστώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, για τα επόμενα δύο χρόνια», αποκάλυψε, μιλώντας στην ιστοσελίδα english.news.cn, συμπληρώνοντας σχετικά με το γεγονός ότι θα έχει προπονητή του τον Ιταλό Αντρέα Πίρλο. «Είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και ελπίζω να μάθω πολλά από αυτόν. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος» σημείωσε.

Η συνέντευξη δόθηκε μετά τον αποκλεισμό του Πράσινου Ακρωτηρίου, με τον πρώην παίκτη της Ομόνοιας να μιλάει για την ήττα από την Αργεντινή. «Ήταν ένα μείγμα δύο συναισθημάτων. Από τη μία ήμασταν απογοητευμένοι γιατί αποκλειστήκαμε και, από την άλλη, ήμασταν χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για όσα καταφέραμε σε αυτό το τουρνουά» είπε για τον αποκλεισμό.

Για έναν ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε το 1994 και πέρασε χρόνια αγωνιζόμενος στο κυπριακό πρωτάθλημα και στη Ligue 2 της Γαλλίας, η συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε μοναδική εμπειρία.

«Έμαθα πάρα πολλά. Από εκεί που ξεκίνησα, ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα μια μέρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μαθαίνεις πώς λειτουργεί η μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Είναι εντελώς διαφορετικό από το ποδόσφαιρο των συλλόγων. Όλα γύρω από αυτή τη διοργάνωση είναι απίστευτα. Ήταν ένα μοναδικό ταξίδι» ανάφερε.

Για τη δική του απόδοση είπε: «Είμαι χαρούμενος με τον εαυτό μου, αλλά θα ήθελα να παίξω περισσότερο. Εκμεταλλεύτηκα τον χρόνο που είχα και πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι περήφανος για όσα κατάφερα στο πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο.»