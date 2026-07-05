ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

Ο κορυφαίος των πρωταθλητών στην περσινή χρονιά, μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, αποκάλυψε τον νέο σταθμό της καριέρας του

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αποκάλυψε ο Γουίλι Σεμέδο, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η νέα του ομάδα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγκεκριμένα θα παίξει στην Dubai United, με προπονητή τον Ιταλό θρύλο Αντρέα Πίρλο.

«Έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τη νέα μου ομάδα. Θα αγωνιστώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, για τα επόμενα δύο χρόνια», αποκάλυψε, μιλώντας στην ιστοσελίδα english.news.cn, συμπληρώνοντας σχετικά με το γεγονός ότι θα έχει προπονητή του τον Ιταλό Αντρέα Πίρλο. «Είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και ελπίζω να μάθω πολλά από αυτόν. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος» σημείωσε.

Η συνέντευξη δόθηκε μετά τον αποκλεισμό του Πράσινου Ακρωτηρίου, με τον πρώην παίκτη της Ομόνοιας να μιλάει για την ήττα από την Αργεντινή. «Ήταν ένα μείγμα δύο συναισθημάτων. Από τη μία ήμασταν απογοητευμένοι γιατί αποκλειστήκαμε και, από την άλλη, ήμασταν χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για όσα καταφέραμε σε αυτό το τουρνουά» είπε για τον αποκλεισμό.

Για έναν ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε το 1994 και πέρασε χρόνια αγωνιζόμενος στο κυπριακό πρωτάθλημα και στη Ligue 2 της Γαλλίας, η συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε μοναδική εμπειρία.

«Έμαθα πάρα πολλά. Από εκεί που ξεκίνησα, ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιζα μια μέρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μαθαίνεις πώς λειτουργεί η μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Είναι εντελώς διαφορετικό από το ποδόσφαιρο των συλλόγων. Όλα γύρω από αυτή τη διοργάνωση είναι απίστευτα. Ήταν ένα μοναδικό ταξίδι» ανάφερε.

Για τη δική του απόδοση είπε: «Είμαι χαρούμενος με τον εαυτό μου, αλλά θα ήθελα να παίξω περισσότερο. Εκμεταλλεύτηκα τον χρόνο που είχα και πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι περήφανος για όσα κατάφερα στο πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο.»

Κατηγορίες

ΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

O Εμπαπέ έχει παραπάνω γκολ από Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Μπήκε και ο Μίντεντορπ στη λίστα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντσελότι: «Μοναδικός προπονητής πιο καταρτισμένος από μένα είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aνακοίνωσε Αντετοκούνμπο για τρία χρόνια ο Άρης!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παίρνει τον Αλεξίου από την Ίντερ η ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην... άκρη τα καραγκιοζιλίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλία - Ισπανία, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Γι' αυτή την ομάδα αποφάσισε να φύγει από την Ομόνοια ο Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ για Σεραφείμ: «Συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν έπαιζα κόντρα στην Παραγουάη θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Μάθημα διαιτησίας (και) για τους Κύπριους παράγοντες

Απόψεις

|

Category image

Έκλεισε Σμαΐλοβιτς και πάει για Ζότα Σίλβα

Ελλάδα

|

Category image

To ξεχωριστό δώρο του Λεϊτάο στον Σκαλόνι

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Βραζιλία - Νορβηγία

World Cup 2026

|

Category image

Θρηνεί η Ομόνοια - Απεβίωσε ο Δώρος Σεραφείμ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη