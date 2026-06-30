Πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης: Τι πραγματικά δείχνει η κίνηση του ΑΠΟΕΛ με τον Αγγελόπουλο

Η μεταγραφή του Νικόλα Αγγελόπουλου στον ΑΠΟΕΛ δεν είναι απλώς μια κίνηση ενίσχυσης. Αποτελεί μια ξεκάθαρη επικοινωνιακή επιτυχία για τους γαλαζοκίτρινους!

Ασχέτως αν προηγήθηκε ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της Πάφου και του Εθνικού Άχνας, o ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι παραμένει δυνατός στο μεταγραφικό παζάρι!

Μπήκε σφήνα στο κατάλληλο timing, ικανοποίησε τις απαιτήσεις του Εθνικού και κλείδωσε τον 22χρονο διεθνή αμυντικό με ορίζοντα τετραετίας.

Η κίνηση αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τη νέα εποχή στον Αρχάγγελο. Η διοίκηση δείχνει έμπρακτα ότι επενδύει και στο κυπριακό στοιχείο με ποδοσφαιριστές μεγάλης προοπτικής που μπορούν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό του μέλλοντος.

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τις εντυπώσεις και έβαλε στη μηχανή του έναν από τους πιο υποσχόμενους γηγενείς ποδοσφαιριστές.

Α.Σ.