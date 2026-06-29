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Δεν είναι για μας αυτό το Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν είναι για μας αυτό το Μουντιάλ

Ακόμα και οι πιο... θαραλέοι αποκοιμούνται στον καναπέ!

Κακά τα ψέματα, οι ώρες διεξαγωγής του φετινού Μουντιάλ, το καθιστούν πολύ δύσκολο για μας να το παρακολουθήσουμε. 

Παιχνίδια στη 01:00 και 03:00 τα ξημερώματα που αδυνατούμε να τα παρακολουθήσουμε και να έχουμε μία παραγωγική μέρα στη δουλειά την επομένη. Ακόμα και οι πιο... θαραλέοι, μπορεί να ξεκίνησαν με υψηλές προσδοκίες να δουν ένα παιχνίδι αλλά γύρω στο 20΄(πριν το hydration break) αποκοιμήθηκαν στον καναπέ. 

Παρακαλάμε ένας αγώνας της χώρας που υποστηρίζουμε, να είναι ορισμένος σε νορμάλ ώρα για μας, για να κάτσουμε να τον παρακολουθήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Άντε να δούμε, να τελειώσει η φάση των ομίλων γιατί το πρόγραμμα των αγώνων που ακολουθούν είναι πιο... φιλικό για μας.

ΨΑΛ

Κατηγορίες

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