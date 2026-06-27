«Ναι» σε όλα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η διοίκηση του Απόλλωνα κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τα «θέλω» του Αργεντίνου προπονητή.,
Ο Ερνάν Λοσάδα έκανε πράγματα και θαύματα απ΄όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λεμεσού την περσινή σεζόν, φτάνοντας πολύ κοντά και στο να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο στην Κύπρο.
Τελικά η ομάδα εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο και η πρόκριση στο League Phase του Conference είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα.
Ο Απόλλωνας είναι αρκετά δραστήριος την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο με το τελευταίο απόκτημα να είναι ο Γκόλτσον.