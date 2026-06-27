Έβαλε τα κόκκινα ο Σένσι (Η διάρκεια του συμβολαίου του)
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο πρώην χαφ της Ανόρθωσης.
Ο Στέφανο Σένσι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της βουλγαρικής ομάδας με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο.
🇧🇬 El @CSKA_Sofia ha fichado al centrocampista italiano Stefano Sensi (30 | #Anorthosis) por 200.000 €. Firma hasta junio de 2028. pic.twitter.com/lDOkYUo5q4— Mercatosphera (@mercatosphera) June 25, 2026
🚨 OFICIAL— Mercado Da Bola News (@MercadoBola7) June 25, 2026
O meio-campista italiano, de 30 anos, chega do Anorthosis, do Chipre, por €200 mil.
Ele tem passagens por Sassuolo, Inter de Milão, Sampdoria e Monza. pic.twitter.com/vgZK8YXnOK