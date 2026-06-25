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Περηφάνεια στην ΑΕΛ για Μασέκο, αλλά και σκέψεις ότι τον χάνει

ΓΗΠΕΔΟ

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Περηφάνεια στην ΑΕΛ για Μασέκο, αλλά και σκέψεις ότι τον χάνει

Τα μπράβο της ομάδας της Λεμεσού και τα δεδομένα σχετικά με το μέλλον του Μασέκο

Ο Μασέκο διακρίνεται με την Νότια Αφρική στο Μουντιάλ και μάλιστα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Έτσι, έβαλε το λιθαράκι του ώστε να συνεχίσει η Εθνική του την πορεία της στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στη διοργάνωση.

Με ανάρτησή της η ΑΕΛ μεταφέρει την περηφάνειά της για την παρουσία του ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού από τον περασμένο Ιανουάριο.

Παράλληλα όμως, εντείνεται η ανησυχία ότι δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει στο ρόστερ της, όπως είναι και η επιθυμία, για τη νέα χρονιά, αφού ενδεχομένως οι εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο να του ανοίξουν την πόρτα και γι’ άλλες πολιτείες.

 

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