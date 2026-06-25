Από το «πολύ κοντά στον Απόλλωνα» στην... υπογραφή αλλού

Κοντά στον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό είναι ο Λεονάρντο Κούτρης, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε παρουσιαστεί ως μεταγραφικός στόχος του Απόλλωνα.

Οι γαλάζιοι εν τέλει προχώρησαν με τη λύση του Κωνσταντίνου Μπαλογιάννη για το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Κούτρης... δεν κατηφορίζει στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, μετά την τριετία του στην Πολωνία και την Πογκόν Στσέσιν, ποστάροντας πριν από δύο ημέρες και αποχαιρετιστήριο μήνυμα, είναι έτοιμος να υπογράψει στην Τσέλιε στη Σλοβενία.