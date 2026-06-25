Δεν... άκουσαν τον ΑΠΟΕΛ και μπλέκουν και την Πάφο FC για Τζιωνή

Μπορεί προ ημερών, μέσω των δηλώσεων από τον εκπρόσωπο Τύπου, Νεκτάριου Πετεβίνου, να φάνηκε ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν βλέπει την περίπτωση του Μαρίνου Τζιωνή, όμως τα διάφορα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζουν να μπλέκουν το όνομα του Κύπριου διεθνή με τους γαλαζοκίτρινους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρουμανία, τόσο ο ΑΠΟΕΛ, όσο και η Πάφος FC, είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν στη λίστα τους τον ποδοσφαιριστή, ενώ γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον από την Σαουδική Αραβία.

Σημειώνεται ότι ο Τζιωνής παίζει και σε ρεπορτάζ στο Ισραήλ που κάνουν λόγο για επαφές με την Μακάμπι Νετάνια. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζιωνής έχει συμβόλαιο με την ρουμανική Ούτα Αράντ μέχρι το 2027.

«Eμάς ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε Κύπριους παίκτες κράχτες, όχι να πάμε να βρούμε» ήταν η απάντηση του Πετεβίνου σε ερώτημα για τον Τζιωνή (διαβάστε εδώ αναλυτικά).