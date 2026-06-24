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Σένσι σερβίρει, Πίττας εκτελεί!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σένσι σερβίρει, Πίττας εκτελεί!

Ο Σένσι θα συναντήσει τον Πίττα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Είχαμε πολύ σοβαρό λόγο να παρακολουθούμε την εξέλιξη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τώρα όμως το ενδιαφέρον διπλασιάζεται!

Ο Στέφανο Σένσι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη βουλγαρική ομάδα και πάει να συναντήσει τον δικό μας, Ιωάννη Πίττα. Μια από τις βασικές αποστολές του 30χρονου Ιταλού μέσου, ο οποίος κουβαλά πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία, είναι να τροφοδοτεί τον 29χρονο Κύπριο άσο.

Η βουλγαρική ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα ύψους €200.000 για να αποκτήσει τον παίκτη από την Ανόρθωση, δείχνοντας πόσο πολύ πιστεύει στις ικανότητές του. Φέτος ο Σένσι, εκτός από τα εννέα γκολ που πέτυχε, κατέγραψε και εφτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

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