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Η διακοπή δεν αρέσει

ΓΗΠΕΔΟ

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Η διακοπή δεν αρέσει

Η αλήθεια είναι πως κάποιοι από τους κανονισμούς διαιτησίας που ισχύουν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν θετικό αντίκτυπο. Δηλαδή, ότι δεν αργούν οι παίκτες να βγουν αλλαγή καθώς θα παίξει μετά η ομάδα τους με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό, ενώ τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα εκτελούνται εντός πέντε δευτερολέπτων, αλλιώς η κατοχή περνάει στην αντίπαλη ομάδα. 

Αυτό που δεν αρέσει είναι η μεγάλη διακοπή στο μέσο των ημιχρόνων για δρόσισμα, αν και είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Είναι διάρκειας τριών λεπτών, σύνολο δηλαδή έξι λεπτών που σπάζουν τον ρυθμό. Και ήδη κάποιοι παίκτες το συζητούν έντονα...

Χ.Χ

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