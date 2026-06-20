Ομόνοια 29Μ: Το περιμένουν πώς και πώς

Μαζί με την ομάδα που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, επιστρέφουν κι αυτοί στις εξέδρες.

Η πλατιά μάζα των οπαδών της Ομόνοιας 29Μ, θα επιστρέψει στα γήπεδα προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες των παικτών.

Είναι αλήθεια πως ο κόσμος αυτής της ομάδας παίζει καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα, αρκετός κόσμος υποστήριξε πως η απουσία τους πριν από δύο χρόνια, ενδεχομένως να στοίχησε οι πράσινοι υποβιβάστηκαν.

Συνεπώς, η Θύρα 9 και όχι μόνο, περιμένει πώς και πώς την επιστροφή της στα γήπεδα.