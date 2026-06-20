Κάτι έχει στο μυαλό του

Ο Ράιαν Μαέ πραγματοποίησε χρονιά - όνειρο στην Ομόνοια. Η απόδοσή του απ΄όταν μπήκε στην ομάδα είχε συνεχώς ανοδική πορεία ενώ δεν χρειάζεται να τονίσουμε την συνέπειά του στο σκοράρισμα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ήθελε να γίνει η μεταγραφή του Αντρόνικου Κακουλλή έχοντας προφανώς κάτι στο μυαλό του όσον αφορά την ενίσχυση του Μαέ στο γκολ.

Ο Νορβηγός γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα ο διεθνής φορ καθώς και το πως θα τον χρησιμοποιήσει στην εντεκάδα προκειμένου να πάρει το 100% του.