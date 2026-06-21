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«SportKlub» για Ομπράντοβιτς: «Θα έχει μαζί του στον Παναθηναϊκό, Μπατίστ και Διαμαντίδη!»

ΓΗΠΕΔΟ

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«SportKlub» για Ομπράντοβιτς: «Θα έχει μαζί του στον Παναθηναϊκό, Μπατίστ και Διαμαντίδη!»

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από Σερβία μεριά για την υπόθεση Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκού, με αναφορές να γίνονται και για τους ανθρώπους που θα τον πλαισιώσουν.

Πρώτο θέμα στα ρεπορτάζ της Σερβίας αποτελεί μέχρι και αυτή την ώρα η... αναμονή για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τα μέσα στην πατρίδα του πολυνίκη προπονητή της EuroLeague, παρακολουθούν κάθε εξέλιξη με λεπτομέρεια, αναμένοντας το... οριστικό της υπόθεσης.

Από την πρώτη ημέρα που ο «Ζοτς» έφτασε στην Ελλάδα, το «SportKlub» κάλυψε το ρεπορτάζ της υπόθεσης, αναφέροντας πληροφορίες τόσο για το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», όσο επίσης και για τα «θέλω» του στον Παναθηναϊκό! Οι Σέρβοι επιστρέφουν με νέο ρεπορτάζ, σχετικά με τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού». Προχωρώντας σε αναφορές που σίγουρα προξενούν μεγάλο ενδιαφέρον.

Μπατίστ και Διαμαντίδης στο προσκήνιο...

Το ένα όνομα που αναφέρεται, είναι εκείνο του Μάικ Μπατίστ. Έναν άνθρωπο που είχε αποκαλύψει και ο Βαγγέλης Ιωάννου πως υπήρχαν επαφές για συνεργασία ανάμεσα στις δυο πλευρές. Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα αναφοράς, ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, το πιθανότερο είναι να αποτελέσει και τον πρώτο βοηθό του Ομπράντοβιτς. Θα είναι και η νεότερη προσθήκη στο επιτελείο του.

Παράλληλα, το δεύτερο πρόσωπο που θα επιστρέψει στην ομάδα, είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης! Το «SportKlub» καταγράφει πως ο «3D» επίσης ενδέχεται να βρεθεί ξανά στον σύλλογο με τον οποίο μεγαλούργησε, όχι ωστόσο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά έχοντας έναν πιο διευρυμένο ρόλο εντός του οργανισμού!

Τέλος, αναφέρεται και το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου, νυν κόουτς του Περιστερίου, ο οποίος σύμφωνα με τους Σέρβους, υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί στο team του Ομπράντοβιτς στην επόμενη σεζόν.

athletiko.gr 

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