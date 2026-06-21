Το πρώτο πρόωρο συμπέρασμα και ο «θεός» Μέσι

Με την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, από τα φαβορί μόνο η Γαλλία και η Αγγλία έστειλαν ενθαρρυντικά μηνύματα από τις πρώτες εμφανίσεις και νίκες τους, όπως φυσικά και η Αργεντινή του «θεού» Μέσι.

Βέβαια, είναι πρόωρο ακόμα για ουσιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με τη δυναμικότητα των ομάδων, ωστόσο ως ένα πρώτο δείγμα θα λέγαμε ότι οι Τρικολόρ και τα «Τρία Λιοντάρια» έπεισαν με το καλημέρα ότι θα είναι εκ των διεκδικητών του τίτλου, όπως και η Αργεντινή, όσο θα έχει δυνάμεις ο 39χρονος Μέσι. Όσον αφορά τους… 41χρονους Ρονάλντο και Μόντριτς, κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά στους πρώτους αγώνες των εθνικών τους ομάδων. Απογοήτευσαν. Λέτε να ήλθε το πλήρωμα του χρόνου; Θα δούμε. Η Γερμανία δεν μπορεί να κριθεί, διότι ο αγώνας της με το Κουρασάο δεν σηκώνει σοβαρού σχολιασμού.

Το συμπέρασμα που εξήχθη με τη συμπλήρωση της 1ης αγωνιστικής, παρ' όλο που επαναλαμβάνουμε πως ακόμα είναι νωρίς για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, είναι η σμίκρυνση των διαφορών. Όχι τόσο από πλευράς ποιότητας όσο κυρίως από πλευράς τακτικής, αγωνιστικής πειθαρχίας και φυσικής κατάστασης. Πολλές ομάδες, εκ των φαβορί ή αουτσάιντερ του Μουντιάλ, τα βρήκαν μπαστούνια απέναντι στους καλά οργανωμένους αντιπάλους τους, παρ' όλο που ήταν μικρότερου βεληνεκούς. Όπως, για παράδειγμα, η Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο, η Ολλανδία εναντίον της Ιαπωνίας, το Βέλγιο απέναντι στην Αίγυπτο, αλλά και η Ισπανία με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ακόμα και η νίκη της Γαλλίας σε βάρος της Σενεγάλης δεν ήταν τόσο εύκολη (3-1). Μένει να δούμε, λοιπόν, ποιες ομάδες θα έχουν συνέχεια, σταθερότητα και συνέπεια αποτελεσμάτων, ποιες θα έχουν τις αντοχές να φτάσουν μέχρι τέλους σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον Μουντιάλ.