ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαγική Ιαπωνία, τεσσάρα σε Τυνησία και φουλ για τους «32» του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαγική Ιαπωνία, τεσσάρα σε Τυνησία και φουλ για τους «32» του Μουντιάλ

Με πρωταγωνιστή τον Ουέντα, η Ιαπωνία συνέτριψε με 4-0 την Τυνησία και έκανε άλμα για τους «32» του Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ουέντα με δύο γκολ και μία ασίστ.

Καταιγιστική η Ιαπωνία, «σκόρπισε» με 4-0 την Τυνησία για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ στην Γουαδελούπη και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους «32».

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, ο Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος είχε δύο γκολ και μία ασίστ. Εκτός νοκ άουτ και μαθηματικά η Τυνησία, παρά την αλλαγή προπονητή (ο Ερβ Ρενάρ δεν μπόρεσε να αλλάξει πολλά σε τρεις προπονήσεις), με εννιά γκολ στην πλάτη της σε δύο αγώνες. Ξημερώματα Παρασκευής η τρίτη αγωνιστική, με το κρίσιμο Ιαπωνία-Σουηδία και το Ολλανδία-Τυνησία στις 02:00 πμ.

Το ματς

Η Ιαπωνία μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και έδειξε διάθεση να… ξεμπερδεύει από νωρίς. Μόλις στο 4' ο Καμάντα με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ μετά από ωραία επίθεση και γύρισμα του Κέιτο Νακαμούρα.

Στο 10’ ο Ουέντα έκανε το σουτ και ο Τομιγιάσου επενέβη, η μπάλα φάνηκε να περνά τη γραμμή, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς το goal-line technology έδειξε πως για χιλιοστά δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Ο γκολκίπερ Νταμέν και το δοκάρι δεν επέτρεψαν να γίνει το 2-0.

Στο 31' ο Ουέντα με φοβερό σουτ από το ύψος της περιοχής διπλασίασε τα τέρματα για τους Ιάπωνες.

Ο κορυφαίος του αγώνα συνέχισε να οργιάζει και στο 69’ με υπέροχη κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας βρήκε τον Τζούνια Ίτο, που με ψύχραιμο πλασέ απομάκρυνε τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για τον τελικό νικητή.

Στο 83’ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ουέντα, με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Κεϊσούκε Γκότο.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Άφιξη Λίσι, μεταγραφική επιτάχυνση και ανοιχτό το μέτωπο Γιαννούλη

Ελλάδα

|

Category image

Κορυφώνονται οι επαφές για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο-Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

NBA

|

Category image

Μαγική Ιαπωνία, τεσσάρα σε Τυνησία και φουλ για τους «32» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Σοκ» στη Βραζιλία με Ραφίνια - Φόβοι ότι μένει εκτός Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Μπάγερν και Λειψία στο «παιχνίδι» για τον Ρίο Νγκουμόχα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισπανία-Σαουδική Αραβία: Must-win για τη «ρόχα», για νέα έκπληξη οι Άραβες

World Cup 2026

|

Category image

«Τείχος» ο Ρουμ, ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο στο Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα Κυριακή (21/6)

TV

|

Category image

Ο Ούνταβ ξέρανε τους Ιβοριανούς στις καθυστερήσεις και σφράγισε την ανατροπή της Γερμανίας

World Cup 2026

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού

World Cup 2026

|

Category image

Ολλανδία δίχως φρένα, «σκόρπισε» με... πεντάρα τη Σουηδία!

World Cup 2026

|

Category image

«Θέλει βόμβα με Λάρκιν ο Ερυθρός, υπάρχουν ήδη επαφές»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιαν Ρέπας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Διάψευση της ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι λένε οι Τούρκοι

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη