Μαγική Ιαπωνία, τεσσάρα σε Τυνησία και φουλ για τους «32» του Μουντιάλ

Καταιγιστική η Ιαπωνία, «σκόρπισε» με 4-0 την Τυνησία για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Μουντιάλ στην Γουαδελούπη και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση στους «32».

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, ο Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος είχε δύο γκολ και μία ασίστ. Εκτός νοκ άουτ και μαθηματικά η Τυνησία, παρά την αλλαγή προπονητή (ο Ερβ Ρενάρ δεν μπόρεσε να αλλάξει πολλά σε τρεις προπονήσεις), με εννιά γκολ στην πλάτη της σε δύο αγώνες. Ξημερώματα Παρασκευής η τρίτη αγωνιστική, με το κρίσιμο Ιαπωνία-Σουηδία και το Ολλανδία-Τυνησία στις 02:00 πμ.

Το ματς

Η Ιαπωνία μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και έδειξε διάθεση να… ξεμπερδεύει από νωρίς. Μόλις στο 4' ο Καμάντα με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ μετά από ωραία επίθεση και γύρισμα του Κέιτο Νακαμούρα.

Στο 10’ ο Ουέντα έκανε το σουτ και ο Τομιγιάσου επενέβη, η μπάλα φάνηκε να περνά τη γραμμή, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς το goal-line technology έδειξε πως για χιλιοστά δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Ο γκολκίπερ Νταμέν και το δοκάρι δεν επέτρεψαν να γίνει το 2-0.

Στο 31' ο Ουέντα με φοβερό σουτ από το ύψος της περιοχής διπλασίασε τα τέρματα για τους Ιάπωνες.

Ο κορυφαίος του αγώνα συνέχισε να οργιάζει και στο 69’ με υπέροχη κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας βρήκε τον Τζούνια Ίτο, που με ψύχραιμο πλασέ απομάκρυνε τις όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για τον τελικό νικητή.

Στο 83’ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ουέντα, με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Κεϊσούκε Γκότο.

sport-fm.gr