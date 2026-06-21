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Οι Μεξικανοί επιστρατεύουν σκυλιά-ρομπότ για περιπολίες στο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Μεξικανοί επιστρατεύουν σκυλιά-ρομπότ για περιπολίες στο Μουντιάλ!

Η ασφάλεια είναι το βασικό ζητούμενο στο Μουντιάλ 2026 και το Μεξικό έχει επιστρατεύσει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

Το Μεξικό αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας ενόψει του Μουντιάλ 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές της Γουαδαλούπε, που ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή του Μοντερέι, παρουσίασαν τέσσερις ρομποτικούς σκύλους οι οποίοι θα συμβάλουν στην επιτήρηση και την αντιμετώπιση επικίνδυνων περιστατικών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τα ρομποτικά συστήματα αποκτήθηκαν από τον δήμο με κόστος 2,5 εκατομμύρια πέσος και έχουν σχεδιαστεί για να προηγούνται των αστυνομικών σε επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, μειώνοντας την έκθεσή τους σε πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα, διαθέτουν δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα επιχειρήσεων, επιτρέποντας στις Αρχές να αξιολογούν την κατάσταση πριν προχωρήσουν σε επέμβαση.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική κυβέρνηση, ένας από τους ρομποτικούς σκύλους φαίνεται να κινείται μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ανεβαίνει σκάλες και να μεταφέρει ζωντανή εικόνα στους αστυνομικούς που παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το ρομπότ εντόπισε έναν ένοπλο άνδρα και, μέσω ενσωματωμένου ηχείου, του απηύθυνε εντολή να παραδώσει το όπλο του.

Ο δήμαρχος της Γουαδαλούπε, Έκτορ Γκαρσία, τόνισε ότι βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της προστασίας των αστυνομικών κατά τις πρώτες φάσεις μιας επιχείρησης. Όπως ανέφερε, οι ρομποτικοί σκύλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιστατικά βίας, σε επιχειρήσεις αυξημένης επικινδυνότητας, αλλά και σε ελέγχους χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχουν απειλές, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας.

athletiko.gr 

 

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